Mensajes electorales, Opinión

El martes hubo elecciones en EEUU, incluyendo Georgia. Dos estados escogen a gobernador y legislativo; otros tienen municipales y otras votaciones de segundo orden. En Georgia, tocaba escoger a dos comisionados de la PSC. Aunque los demócratas han tenido algo de suerte en años recientes en elecciones federales (Biden ganó el estado el 2020 y, gracias a la torpeza de Trump, sus dos senadores son demócratas), el partido no se ha impuesto en una votación para un cargo estatal1 desde el 2006. Ni gobernador, ni fiscal, ni tesorero, ni nada similar