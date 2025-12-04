edición general
5 meneos
21 clics
El mensaje de David Uclés a Ayuso por la vivienda en Madrid: "He vendido 300.000 ejemplares y no me puedo comprar una casa"

El mensaje de David Uclés a Ayuso por la vivienda en Madrid: "He vendido 300.000 ejemplares y no me puedo comprar una casa"

El escritor y músico David Uclés ha provocado una oleada de aplausos en redes sociales tras sus últimas palabras sobre el mercado de la vivienda en Madrid dirigidas a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso. Uclés, que el pasado 2024 lanzó su última novela, La península de las casas vacías, ha confesado que, a pesar de los más de 300.000 ejemplares que ha vendido, no puede adquirir una vivienda en la capital.

| etiquetas: david , uclés , ayuso , vivienda , madrid , 300.000 , libros , vendidos , zulo
4 1 1 K 47 actualidad
5 comentarios
4 1 1 K 47 actualidad
#1 encurtido
- DU: No me puedo comprar vivienda señora ayuso.
- Meneamé: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap:
- DU: La mitad de los ingresos se han ido en impuestos :troll:.
3 K 44
pepel #3 pepel *
¿Le has vendido alguno a Quirón? Ellos te pueden ayudar.
0 K 20
lvalin #2 lvalin
Ya te la alquilan los que votan a Ayuso con conciencia de clase, so pobretón.
0 K 9
#4 danifart *
No cabeis todos en Madrid.

No se como hay que decirlo. Es tan difícil de entender? Son los ciudadanos gilipollas y les cuesta entenderlo? Si no se discrimina por precio será a suertes, por lotería o a piedra papel tijeras,

pero todos no cabeis.
0 K 6
#5 Prusianodelsur
Pues vete a vivir a Benavente, Betanzos o Cuenca
O en Alpedrete de la Sierra
Es escritor y músico. Puede vivir donde quiera
Ahhhh pero queremos vivir en Malasaña y petardear por los ambientes modernos

Anda iros a cagar todos
0 K 6

menéame