El mensaje de David Uclés a Ayuso por la vivienda en Madrid: "He vendido 300.000 ejemplares y no me puedo comprar una casa"

El escritor y músico David Uclés ha provocado una oleada de aplausos en redes sociales tras sus últimas palabras sobre el mercado de la vivienda en Madrid dirigidas a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso. Uclés, que el pasado 2024 lanzó su última novela, La península de las casas vacías, ha confesado que, a pesar de los más de 300.000 ejemplares que ha vendido, no puede adquirir una vivienda en la capital.