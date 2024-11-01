edición general
5 meneos
82 clics
A menos de media hora de Pamplona: la misteriosa ermita medieval situada sobre un punto geodésico

A menos de media hora de Pamplona: la misteriosa ermita medieval situada sobre un punto geodésico

Una construcción románica del siglo XII, rodeada por 33 arcos, que combina historia, misterio templario y función como refugio y cementerio para peregrinos del Camino de Santiago. A menos de 30 kilómetros de Pamplona, en el municipio de Muruzábal, se encuentra una construcción que ha despertado interés por su ubicación, forma y antigüedad. Situada en un entorno rural del Camino Aragonés de Santiago, la ermita se eleva en un punto geodésico.

| etiquetas: ermita , medieval , templaria , punto , geodésico , municipio , muruzábal
4 1 0 K 101 Viajar
9 comentarios
4 1 0 K 101 Viajar
Jakeukalane #6 Jakeukalane *
Fuera de esto, noticia interesante.

Por qué es incorrecto Un punto geodésico no es un lugar “especial” por sí mismo, sino una marca técnica moderna, definida siglos después de la construcción de la ermita. Decir que una iglesia románica del siglo XII “se eleva en un punto geodésico” implica, aunque sea de forma implícita, que: El punto geodésico existía previamente y condicionó la ubicación → falso. El edificio fue concebido con una función geodésica → falso. Hay algo singular o excepcional en esa ubicación → retórico, no técnico. En realidad, lo único cierto es que en época contemporánea se fijó allí un vértice geodésico, como podría haberse fijado en miles de colinas, iglesias o cerros.
2 K 36
rogerius #8 rogerius *
#6 Exacto, los puntos geodésicos son elecciones técnicas para, por ejemplo, la confección de mapas. Una línea geodésica es la línea más corta entre dos puntos de una superficie. Nada de misticismo ni energías telúricas. Pero el titular no se pronuncia al respecto, tan solo nos ofrece un dato irrelevante y que cada uno lo interprete como quiere.

Más honrado habría sido abreviar el titular: A menos de media hora de Pamplona: la misteriosa ermita medieval
0 K 17
ttestt #9 ttestt
#6 Gracias. Entré a ver cómo se explicaba esto, menos mal que está tu comentario.
0 K 9
Guanarteme #2 Guanarteme
¡Y tras "a X horas de Madrid" (en vehículo motorizado particular, entiendo) llega la nueva medida de longitud con Pamplona de referencia! :troll:

No, tonterías aparte, interesantísima construcción.
1 K 26
#7 sliana
#2 llegando el fin de semana es habitual que se le diga a los madrileños a dónde pueden escapar. Porque las mejores escapadas son las que se hacen fuera de Madrid. Por lo que sea no parecen vivir en el paraíso que nos venden.
0 K 7
Antipalancas21 #1 Antipalancas21
Su presencia en este enclave ha sido registrada desde tiempos medievales, aunque los documentos que detallan su construcción no permiten atribuirla con certeza. La localización aislada y la relación con antiguas rutas de peregrinación han contribuido a que su estudio combine aspectos históricos y arquitectónicos.
0 K 20
manzitor #3 manzitor
#1 Los templarios era muy de ubicar iglesias octogonales, en sitios especiales astronómicos o geográficos, y se estlecieron a lo cargo del camino de santiago.
0 K 11
Jakeukalane #4 Jakeukalane
#0 no es una galería de fotos. Te la muevo a texto. Cualquier cosa, dime.
0 K 11
Antipalancas21 #5 Antipalancas21
#4 Vale, gracias.
1 K 31

menéame