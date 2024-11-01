Una construcción románica del siglo XII, rodeada por 33 arcos, que combina historia, misterio templario y función como refugio y cementerio para peregrinos del Camino de Santiago. A menos de 30 kilómetros de Pamplona, en el municipio de Muruzábal, se encuentra una construcción que ha despertado interés por su ubicación, forma y antigüedad. Situada en un entorno rural del Camino Aragonés de Santiago, la ermita se eleva en un punto geodésico.
Por qué es incorrecto Un punto geodésico no es un lugar “especial” por sí mismo, sino una marca técnica moderna, definida siglos después de la construcción de la ermita. Decir que una iglesia románica del siglo XII “se eleva en un punto geodésico” implica, aunque sea de forma implícita, que: El punto geodésico existía previamente y condicionó la ubicación → falso. El edificio fue concebido con una función geodésica → falso. Hay algo singular o excepcional en esa ubicación → retórico, no técnico. En realidad, lo único cierto es que en época contemporánea se fijó allí un vértice geodésico, como podría haberse fijado en miles de colinas, iglesias o cerros.
Más honrado habría sido abreviar el titular: A menos de media hora de Pamplona: la misteriosa ermita medieval
No, tonterías aparte, interesantísima construcción.