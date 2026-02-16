Al menos cinco muertos en un incendio en un edificio en Manlleu (Barcelona)

Al menos cinco personas han muerto este lunes por la noche en un incendio en un edificio de la calle Montseny 66 en Manlleu (Barcelona). Otras cuatro han resultado heridas leves. El fuego se ha originado en un trastero habilitado como vivienda en la azotea de un bloque de cinco plantas y, por motivos que se desconocen, las personas que estaban dentro no han podido salir, ha informado el Govern catalán en un comunicado. A la espera de realizar la autopsia e identificar a los fallecidos, todo apunta a que se trata de cinco jóvenes que han muerto