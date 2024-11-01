Al menos 73 mineros asesinados en un ataque armado en Sudán del Sur

El vicepresidente de Sudán del Sur, James Wani Igga, ha comunicado este lunes que un total de 73 mineros han perdido la vida y otros 25 han resultado heridos tras un asalto llevado a cabo por hombres armados en la zona de Jebel Iraq, en el estado de Ecuatoria Central. “Mientras continúa la búsqueda de los desaparecidos, tememos que estas cifras aumenten. Eran ciudadanos trabajadores, el pilar de nuestra economía local, que fueron atacados mientras buscaban ganarse la vida para mantener a sus familias”, ha señalado en un comunicado...