En menos de 50 años las ‘lluvias extremas’ de la DANA en Valencia ‘podrían repetirse’ con el ‘doble de volumen’ que el pasado 29-10-2024

Esta investigación del Centro de Política de Suelo y Valoraciones (CPSV) de la UPC-BarcelonaTech ha analizado la posibilidad de repetición de precipitaciones extremas en Valencia, lo que técnicamente se denomina como período de retorno. El CPSV de la UPC estudió, a partir de series de 350 estaciones meteorológicas de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el volumen de lluvia registrado el 29 de octubre de 2024. Los investigadores estimaron que lo que ocurrió en Valencia hace un año no fue un fenómeno excepcional único, sino un evento...

NPCMeneaMePersigue
nos calentamos a 800.000 bombas de hiroshima segun el sistema CERES de la nasa, ese calor, evapora, ese millón de bombas te caen encima

Pero como vendemos clima pos muerete, sería una pena que la gente difundiera el cambio climático y esto se hunda, una verdadera pena
yende
El cambio Climático no existe es un invento de perroflautas Wokes que quieren que no gane billeticos y me toque vivir en la indigencia de un chalet de menos de 1M€.

Si esto es real da miedo, una lluvia así lo inunda todo.
sotillo
#1 Dentro de cincuenta años lo pueden llegar a tener muy jodido, no van a poder culpar al Perro Sanchez
MoñecoTeDrapo
Hay tiempo para comer
sotillo
#3 Paellas y paellas y si son de Madrid incluso para cenar paella
Kamillerix
Una revisión de datos estadísticos con una mayor potencia de cálculo, no es para menospreciarla. Para tomarla en consideración, pero ya se sabe...

Además: "catalans que mos volen furtar el turisme!"
