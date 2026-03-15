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Una menor de 11 años, víctima de una agresión sexual en plena Gran Vía: 6 detenidos y 45 actas por petardos en la primera gran noche de Fallas en València

Una menor de 11 años, víctima de una agresión sexual en plena Gran Vía: 6 detenidos y 45 actas por petardos en la primera gran noche de Fallas en València

La Policía Local interviene además en siete accidentes con alcoholemia, detiene a un hombre por tocamientos a una menor y limpieza sanciona a 13 comisiones falleras tras la madrugada

| etiquetas: valencia , fallas
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9 comentarios
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NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Más a parte he visto varias chicas en instagram quejarse de sumisión quimica con LSD, se convirtió esto en San Fermines
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DayOfTheTentacle #2 DayOfTheTentacle
#1 con lsd lo dudo...
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NPCMeneaMePersigue #4 NPCMeneaMePersigue
#2 prefiero no saber porqué lo dudas, sinceramente, no sé si te das cuenta en qué lugar te deja poner en cuestión esto, pero dale, sigue

Como va epstein?
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DayOfTheTentacle #5 DayOfTheTentacle *
#4 pues porque de joven prové varias y con el lsd lo último que tienes es tranquilidad y sumisión... puedes pensar que te está atacando un oso, un dragón o a saber y liarte a dentelladas.

No digo que no exista lo de la submisión pero seguro que no será con lsd.

" prefiero no saber porqué lo dudas, sinceramente, no sé si te das cuenta en qué lugar te deja poner en cuestión esto, pero dale, sigue"... supongo que pq tú si eres capaz de hacerlo y crees que es lo más normal...

Epstein está muerto, aunque seguro que te gustaría ir a su isla viendo tus comentarios.
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plutanasio #6 plutanasio
Valencia no lleva tilde.
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mosfet #7 mosfet
#6 S'escriu València de tota la vida del nostre senyor.
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#9 Troglobyte
#7 De tota la vida no. Aquesta forma s’escriu així des de fa uns anys, com a resultat d’un procés voluntari de normalització lingüística a tot el territori de parla comuna. No convé presentar-ho com una tradició antiga.

De fet, és una concessió feta en benefici d’aquesta normalització. Els valencians, tradicionalment, hem pronunciat la “e” de València tancada. Per això és important explicar bé les coses i assumir-les amb voluntat pròpia, convençuts que és una manera de protegir i reforçar la llengua.
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CharlesBrowson #3 CharlesBrowson
El bombas, el vicentin y la picara valenciana...a tope!
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menéame