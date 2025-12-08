Menéame hoy

#7: «#1 Supongo que a los carroñeros que esperan a que caiga el cadáver y que a su vez están muertos.
Partiendo de la base de que es un modelo jodido como negocio, al final se ha convertido en una plataforma gratuita, donde todo cristo hace publicidad de sus partidos politicos cobrando y además critican todo el rato a la propiedad cada vez que intentan hacer algo para ingresar más.
Es una de las cosas más divertidas que he visto.
Meneame tendría que tener más contenidos o acciones de pago. Si no, sencillamente va a cerrar en poco tiempo.»
#13: «#7 A ver, no creo que los buitres se suponga que están muertos. Supongo que los buitres deberían estar devorando los huesos del elefante muerto, o arrancando la carne de estos.
Pero la AI que ha generado esa imagen pues lo ha mezclado un poco todo y se ha quedado así.
»