Menéame como agente publicitario de la derecha

Antes de que se marchara, le dije a Varsavsky que haría bien en rascarse un poco el bolsillo para mantener en pie esta comunidad unos años más, porque era la estrategia más barata y más efectiva de mantener juntos, en un sitio poco visible, a montones de enemigos ideológicos que, de otro modo, se esparcirían por ahí para dar por el culo. No me debió de leer, o no le pareció buena idea, o a lo mejor sí, porque en vez de cerrar el chiringuito se echó a un lado para que esto continuase abierto.

El caso es que a menudo se dice que habría que monetizar el apoyo al PSOE, o los visitantes que se entregan cada día a medios como Público, o el elDiario.es, cuando yo creo que debería ser justo lo contrario: el PP y VOX deberían poner pasta para que esto siguiese adelante, porque son los más beneficiados por su existencia.

Trataré de explicarlo.

En primer lugar, ya me diréis qué supuesto usuario de derechas entra aquí y cambia su voto hacia la izquierda con el tiempo. Esto es una cámara de eco de libro, donde se generan fisuras y banderías, disidencias y facciones entre gente de una misma ideología. Es decir, no cambia el voto de la derecha pero fragmenta el de la izquierda. Cojonudo.

Por si esto fuera poco, la actitud de determinados usuarios, empeñados en repetir una y otra vez las mismas noticias en portada, irrita gravemente a los suyos, no a la derecha, y neutraliza temas que podrían ser políticamente útiles volviéndolos cansinos y hasta odiosos. Geenial, ¿verdad?

En segundo lugar, cuando le recomiendas a un amigo esta página, y se crea un usuario, te cuenta a los pocos días, si es de derechas, que prefiere no quedarse porque pasa de interactuar con una banda de sectarios. O peor aún, si es de izquierdas y aguanta un tiempo, no quiere tratarse con una banda de liberales teñidos de rojo.

Porque esa es otra, y muy divertida: aunque parezca de izquierdas, esta comunidad promueve abiertamente el liberalismo más rancio, y esa es la razón principal por la que digo que a veces me parece un órgano de propaganda encubierta del PP.

Aquí se defiende lo identitario frente a lo colectivo. Identidad nacional, de género o d elo que sea, pero identidad personal, libre elección personal y absoluta autonomía personal en la toma de decisiones. Liberalismo puro. Ni Margaret Thatcher llegó tan lejos como algunos comentarios al respecto escritos aquí por supuestos militantes de izquierdas.

Aquí, cuando se habla de voluntariado o de trabajar para la comunidad, se responder sistemáticamente que de eso nada, que hay que cobrar impuestos y realizar esos servicios mediante trabajos públicos dignos. O sea, hacer que cualquier actividad se monetice pasándola por el mercado. Las viejas facenderas de los pueblos para cuidar los terrenos comunales serían aquí un anatema, porque lo suyo sería cobrar impuestos y contratar trabajadores municipales para hacerlas. Llevarlo todo al mercado y mercantilizar la sociedad es liberalismo rampante.

Aquí se habla todos los días, con grandes aspavientos, de la necesidad de pagar impuestos para mantener unos servicios dignos, y se hace con el adblock activado, con el capador de scripts a tope, porque de algún modo se supone que aportar algo, lo que sea, a una comunidad a la que se pertenece, es cosa de los demás y no de uno mismo. Y eso es liberalismo salvaje, de ese que privatiza los beneficios y socializa las pérdidas.

Por todo esto, más los diez o doce puntos que omito, Menáme es un órgano propagandístico de la derecha. Como ya dije, nadie de derechas que entre aquí se va a volver un votante de izquierdas, pero es bastante posible que alguien de izquierdas que pase aquí el tiempo suficiente acabe votando a la derecha o quedándose en casa el día de las elecciones.

Enhorabuena a todos.