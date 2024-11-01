·
4
meneos
31
clics
Memoria y almacenamiento, al límite: la ola de IA vacía el “granero” de DRAM, NAND, SSD y HDD y dispara los precios
La industria de la memoria vive una situación inédita: DRAM, NAND Flash, SSD y discos duros se han quedado simultáneamente en mínimos.
|
etiquetas
:
tecnología
,
inteligencia artificial
,
almacenamiento
3
1
5
K
1
tecnología
3 comentarios
#3
Ripio
#0
Duplicada:
www.meneame.net/story/memoria-dram-nand-flash-discos-duros-borde-colap
0
K
20
#1
TripleXXX
#0
Ha salido hará una hora o asi.
1
K
19
#2
torrrquemada
Han omitido el efecto "Inicio de curso, necesito un
PC-gamer
ordenador" y el de "Vuelta al tajo, proyectos nuevos"
0
K
7
Ver toda la conversación (
3
comentarios)
