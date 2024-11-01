Meloni, sobre la prohibición de los motores de combustión en 2035: "El futuro del automóvil no puede basarse solo en la electrificación"

Meloni reabre el debate y exige que la UE no se limite al coche eléctrico y permita biocombustibles sostenibles, además de abaratar la electricidad para la industria. Giorgia Meloni, volvió a poner el foco en el calendario europeo que prohíbe vender coches nuevos con emisiones de CO2 a partir de 2035. En su intervención ante el Senado, previa al Consejo Europeo, defendió que "el futuro del automóvil no puede basarse únicamente en la electrificación" y pidió "estar abiertos a todas las soluciones, también a los biocombustibles sostenibles