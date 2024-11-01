edición general
Meloni, sobre la prohibición de los motores de combustión en 2035: "El futuro del automóvil no puede basarse solo en la electrificación"

Meloni reabre el debate y exige que la UE no se limite al coche eléctrico y permita biocombustibles sostenibles, además de abaratar la electricidad para la industria. Giorgia Meloni, volvió a poner el foco en el calendario europeo que prohíbe vender coches nuevos con emisiones de CO2 a partir de 2035. En su intervención ante el Senado, previa al Consejo Europeo, defendió que "el futuro del automóvil no puede basarse únicamente en la electrificación" y pidió "estar abiertos a todas las soluciones, también a los biocombustibles sostenibles

Cantro #1 Cantro *
Alguien le debería explicar por qué es mala idea dedicar terreno cultivable a biocombustibles

En 2008, cuando empezaron a estar disponibles para el gran público, ya se dieron cuenta de por qué: www.produccion-animal.com.ar/sustentabilidad/76-banco_mundial.pdf
reithor #4 reithor
#1 la investigación sobre síntesis de biocombustibles parte de biomasa no aprovechable para alimentación, pero vale, aún no es lo comercial. Por ejemplo, el sarmiento de vid.
SVSRTZ #2 SVSRTZ *
Biocombustibles... igual de bio que los Biofrutas.
#3 carlosjpc *
Todos los países de Europa mezclan el combustible fósil con bioetanol o biodiesel en porcentajes variables de hasta el 10%... y creciente. En el resto del mundo también en muchos de ellos.

Evidentemente esta adición encarece el precio final y tienen una huella de carbono idéntica a los derivados del petroleo al quemarse y posiblemente mayor al producirse, porque hay que cultivar, cosechar, transportar, extraer ese producto (dependiendo del origen el porcentaje de biocombustible extraido puede…   » ver todo el comentario
menéame