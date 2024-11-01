Los mejores tuits y memes del despropósito en la comisión del Senado: "El Perro ganando un partido de visitante en el Bernabéu con Roncero de árbitro"

Tremendo espectáculo para la ciudadanía el vivido en la mañana de este jueves con la comparecencia de Pedro Sánchez (con gafas) en la comisión de investigación del caso Koldo. Senadores soltando trolas, ejercicios de cinismo a niveles estratosféricos, preguntas que no buscan respuestas ni dejan tiempo para contestarlas, interrupciones continuas, cuestiones sobre el suegro, la mujer, el hermano, Venezuela... Si este era el as bajo la manga de Feijóo va a seguir sin ser presidente porque no quiere durante bastante tiempo.