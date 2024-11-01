Lo mejor del estilo de la era del Jet: fotos del Oldsmobile Golden Rocket de 1956  

Nacido en pleno apogeo de la fascinación estadounidense por la velocidad, la aviación y el futuro, el Oldsmobile Golden Rocket se convirtió en una de las expresiones más llamativas del optimismo de la era del Jet. Creado como un coche de exhibición biplaza para el Motorama de General Motors de 1956, el Golden Rocket no se diseñó para su producción. En lugar de ello, sirvió como una audaz declaración de diseño, llevando el lenguaje estilístico de Oldsmobile a un territorio espectacular inspirado en el espacio.