¿La mejor batería de coche eléctrico? La ITV alemana ha analizado 50.000 y tiene la respuesta

La ITV alemana (TÜV) analizó 50.000 baterías de coches eléctricos y concluyó que su degradación es mucho menor de lo esperado. La mayoría mantiene más del 90% de capacidad tras 100.000 km. Tesla destaca por su gestión avanzada y degradación muy baja, mientras Hyundai y Kia sorprenden por su excelente control térmico. Marcas europeas como VW o Mercedes logran buenos resultados gracias a reservas de seguridad. Los hábitos de carga influyen, pero incluso la carga rápida no provoca fallos graves, siendo positivo alguna carga rápida esporádica.
