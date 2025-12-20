·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
12620
clics
Compañía china presenta un novedoso modelo de cama para parejas
6546
clics
Adicto al móvil - Pantomima full
5049
clics
Un agricultor encuentra un poderoso e ilegal método para capturar aves colocado en su finca y da una lección
6311
clics
61 alternativas europeas a Google, X, Gmail, Chrome, Maps, DropBox, Google Drive, WhatsApp y otros servicios populares
5159
clics
Lo de las cajas de ahorro y el precio del pan
más votadas
339
EEUU sanciona a otros dos jueces de la Corte Penal Internacional por investigar el genocidio israelí en Gaza
388
EEUU propone cerrar sus puertos a buques españoles por negar escalas de barcos con armas a Israel
440
Los niños «educados» en la religión no pueden diferenciar la realidad de la ficción
358
Airbus migrará aplicaciones críticas a una nube soberana europea [EN]
268
Trump impulsa el desmantelamiento del mayor laboratorio meteorológico de EE. UU. y abre un choque frontal con la comunidad científica
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
18
meneos
30
clics
‘El mejor amigo de Don’: cómo Epstein y Trump compartieron su afición por las mujeres
El presidente ha intentado minimizar su amistad, pero documentos y entrevistas revelan una relación intensa y complicada. Perseguir mujeres era un juego de ego y dominio.
|
etiquetas
:
lista epstein
,
trump
,
amigos
,
pedofilia
,
menores de edad
15
3
0
K
264
actualidad
3 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
15
3
0
K
264
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
Spirito
*
O sea, denigrar, humillar, torturar, pervertir, herir, lesionar, violar*... a niñas y niños... bueno, eso según la prensa occidental es "compartir su afición por las mujeres".
¡Sí señor! ¡Viva la casta millonaria!
*Incluso se habla de desapariciones y/o asesinatos.
1
K
15
#3
Zamarro
Relacionada: fotitos de trump y epstein con una niña de 13, Trumpetas besandola en la boca.
www.threads.com/@lionhammoud/post/DObDibfjDKr/for-those-who-claim-that
0
K
7
#1
ezbirro
Benni Hill.
0
K
6
Ver toda la conversación (
3
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
¡Sí señor! ¡Viva la casta millonaria!
*Incluso se habla de desapariciones y/o asesinatos.
www.threads.com/@lionhammoud/post/DObDibfjDKr/for-those-who-claim-that