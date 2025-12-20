edición general
‘El mejor amigo de Don’: cómo Epstein y Trump compartieron su afición por las mujeres

El presidente ha intentado minimizar su amistad, pero documentos y entrevistas revelan una relación intensa y complicada. Perseguir mujeres era un juego de ego y dominio.

lista epstein , trump , amigos , pedofilia , menores de edad
Spirito #2 Spirito *
O sea, denigrar, humillar, torturar, pervertir, herir, lesionar, violar*... a niñas y niños... bueno, eso según la prensa occidental es "compartir su afición por las mujeres".

¡Sí señor! ¡Viva la casta millonaria!

*Incluso se habla de desapariciones y/o asesinatos.
#3 Zamarro
Relacionada: fotitos de trump y epstein con una niña de 13, Trumpetas besandola en la boca.
www.threads.com/@lionhammoud/post/DObDibfjDKr/for-those-who-claim-that
ezbirro #1 ezbirro
Benni Hill.
