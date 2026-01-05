Medvédev fantasea con marcarse un Trump y raptar al canciller Merz

El portavoz de Putin y expresidente de Rusia bromea en público sobre una posible operación del Kremlin para secuestrar al máximo dirigente alemán tras los hechos ocurridos en Venezuela. El expresidente de Rusia, Dmitri Medvédev, llama la atención una y otra vez con sus declaraciones extremas. Aunque hace años que no ocupa un alto cargo en el Kremlin, el actual jefe adjunto del Consejo de Seguridad Nacional ruso es considerado como el megáfono de Vladímir Putin. Desde abril de 2022 figura en las listas de sanciones de la UE y Estados Unidos debi