Medvédev fantasea con marcarse un Trump y raptar al canciller Merz

El portavoz de Putin y expresidente de Rusia bromea en público sobre una posible operación del Kremlin para secuestrar al máximo dirigente alemán tras los hechos ocurridos en Venezuela. El expresidente de Rusia, Dmitri Medvédev, llama la atención una y otra vez con sus declaraciones extremas. Aunque hace años que no ocupa un alto cargo en el Kremlin, el actual jefe adjunto del Consejo de Seguridad Nacional ruso es considerado como el megáfono de Vladímir Putin. Desde abril de 2022 figura en las listas de sanciones de la UE y Estados Unidos debi

Ed_Hunter #2 Ed_Hunter
Lo intentaron en Ucrania y no les salió bien, y ya llevan casi cuatro años de guerra. No sé si con Alemania les podría resultar más fácil.
elTieso #4 elTieso
A ver, el escudo antimisiles ruso regalado a Venezuela en diciembre ni siquiera ha llegado a funcionar ante el ataque estadounidense, mejor que no se hagan pajas mentales sobre su capacidad militar.
#3 pozz *
Es a lo maximo que aspiran los inútiles de los rusos, a fantasear con operaciones militares como la que demostraron los yankis... :troll:

El sabado por la mañana, la ilustre propagandista de Rt publicaba que estaban celosos de la demostracion de fuerza de EEUU. xD
x.com/M_Simonyan/status/2007393894875734062
Normal que esten celosos, llevan 4 años haciendo descomunal ridiculo a todos los niveles en Ucrania. xD xD  media
D303 #5 D303
#3 Hay una diferencia importante, Rusia no tenia un traidor dentro del gobierno ucraniano, el ejercito ucraniano, gran parte de el armado por los rusos se resistió, y ucrania ha tenido el apoyo de todo occidente. Aparte de que Rusia no quería secuestrar a Zelensky quería invadir un país entero y eso crea mas resistencia por parte de la población.
#6 pozz
#5 Claro que Rusia ha colado traidores en el gobierno ucraniano a puntapala, solo que los acabaron trincando tarde o temprano, y ya practicamente no queda ninguno. eso sumado a un ejercito tercermundista repleto de absolutos ionutiles que se creyeron la proapganda de la que vivian.
Jerson la tomaron los nazis rusos gracias a un traidor prorruso en el ejercito ucraniano que trabajó de forma activa para no detonar los explosivos instalados en el puente de Antonov, por poner un tonto ejemplo.…   » ver todo el comentario
#1 Jatetu *
Fantasear es gratis, pero ya hemos visto lo que ellos entienden (y algún subnormal más que iba repitiéndolo) por "operación especial, de una precisión casi quirúrgica".

Pues eso.

www.youtube.com/watch?v=pl-Suy8f9ZE
