El portavoz de Putin y expresidente de Rusia bromea en público sobre una posible operación del Kremlin para secuestrar al máximo dirigente alemán tras los hechos ocurridos en Venezuela. El expresidente de Rusia, Dmitri Medvédev, llama la atención una y otra vez con sus declaraciones extremas. Aunque hace años que no ocupa un alto cargo en el Kremlin, el actual jefe adjunto del Consejo de Seguridad Nacional ruso es considerado como el megáfono de Vladímir Putin. Desde abril de 2022 figura en las listas de sanciones de la UE y Estados Unidos debi
| etiquetas: medvédev , merz
El sabado por la mañana, la ilustre propagandista de Rt publicaba que estaban celosos de la demostracion de fuerza de EEUU.
x.com/M_Simonyan/status/2007393894875734062
Normal que esten celosos, llevan 4 años haciendo descomunal ridiculo a todos los niveles en Ucrania.
Jerson la tomaron los nazis rusos gracias a un traidor prorruso en el ejercito ucraniano que trabajó de forma activa para no detonar los explosivos instalados en el puente de Antonov, por poner un tonto ejemplo.… » ver todo el comentario
Pues eso.
www.youtube.com/watch?v=pl-Suy8f9ZE