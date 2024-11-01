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Los medios deberían parar de hablar de los asuntos personales de Kristi Noem

Los medios deberían parar de hablar de los asuntos personales de Kristi Noem

Mi opinión es que el comportamiento del señor Noem es inaceptable y lamento que su esposa y su familia tengan que vivir esa situación. Seguramente esa es la misma reflexión que hace la mayoría de la gente que ha visto los artículos sobre el asunto. Pero la claridad de que su comportamiento es condenable, no debería impulsar a volver públicas conversaciones y fotos que ocurrieron en un ambiente privado. www.meneame.net/story/esposo-kristi-noem-da-enigmatica-respuesta-repor

| etiquetas: noem , kristi noem , publicaciones , maga , ofendidos , trump
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4 comentarios
3 0 0 K 39 actualidad
BastardWolf #1 BastardWolf *
Ayyy pobrecita la bruja mataperros, a ver si se va a sentir un poco humillada y va a llorar, pobrecita la hijadeputa que provocó el asesinato de varias personas y no contenta con ello para justificarlo tambien atacó su imagen y dignidad asi como las de sus familiares llamandoles terroristas domésticos
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Verdaderofalso #2 Verdaderofalso
#1 no sé si están más ofendidos por la vida sexual del señor Noem, por sentirse engañados o porque se haga público xD
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ur_quan_master #3 ur_quan_master
La Regla de Oro es "trata a los demás como a ti te gustaría que te tratasen"

Así que Kristi ya ha dado repetidas muestras de que quiere ser tratada como mierda. Pena cero.
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#4 Tks4dTip
"Pero la claridad de que su comportamiento es condenable..." Esta joven no parece muy lista. ¿De qué comportamiento habla, que me entere, y por qué le parece que es condenable? Ah, no... eso sería inmiscuirse. La brújula moral, por supuesto.
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menéame