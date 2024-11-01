Los medios deberían parar de hablar de los asuntos personales de Kristi Noem

Mi opinión es que el comportamiento del señor Noem es inaceptable y lamento que su esposa y su familia tengan que vivir esa situación. Seguramente esa es la misma reflexión que hace la mayoría de la gente que ha visto los artículos sobre el asunto. Pero la claridad de que su comportamiento es condenable, no debería impulsar a volver públicas conversaciones y fotos que ocurrieron en un ambiente privado. www.meneame.net/story/esposo-kristi-noem-da-enigmatica-respuesta-repor
Así que Kristi ya ha dado repetidas muestras de que quiere ser tratada como mierda. Pena cero.