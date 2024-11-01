Esposo de Kristi Noem da enigmática respuesta a reportes sobre dejar a su esposa y convertirse en mujer

Según declaró en una entrevista con el periódico británico Daily Mail, publicada el viernes, el hombre de 56 años llevaba desde 2016 manteniendo una relación intermitente por Internet con Shy Sotomayor, una trabajadora sexual de 30 años conocida como Raelynn Riley. En un mensaje reciente, el también director de una aseguradora de Dakota del Sur dijo que tenía “muchísimas ganas” de cambiarse el nombre por el de Crystal y que quería someterse a una cirugía plástica. “Quiero ser tu zorra trans”, decían los mensajes.