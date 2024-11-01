edición general
Un medio chino desvela el turbio, pero lucrativo, negocio del reciclaje de baterías. El 75 % de las ellas terminan en pequeños talleres

En el Parque Industrial Qingcaowo operan pequeños talleres sin identificación que compran baterías usadas, las desmontan y revenden celdas aprovechables o extraen metales valiosos como litio, níquel y cobalto. Aunque el país genera enormes volúmenes de baterías retiradas, el 75% del reciclaje lo realizan talleres ilegales, muy rentables pese a su reducido tamaño. La demanda crece por el envejecimiento del parque eléctrico y la falta de control efectivo. China ha intentado poner trabas a este tipo de talleres ilegales sin mucho éxito.

Original, en chino:
www.yicai.com/news/103030411.html

Tiene más datos y fotos
Desde luego, en el artículo en castellano, no explican cuál es la problemática.
¿Evasión de impuestos, contaminación por residuos no tratados adecuadamente, falta de seguridad para los trabajadores (no se me ocurren más?
Pues yo veo futuro en eso.
Chiringuitos de pobres en ezpañistan : camareros corruptos.
Chiringuitos en china: reciclar baterias
¿Ilegales en qué sentido?
¿Tienen trabajadores en negro que no cotizan?
¿Tienen trabajadores inmigrantes sin papeles?
¿No cumplen con las normativas laborales?
¿No cumplen con las normativas medioambientales? (Por ejemplo desechan los materiales toxicos y contaminantes de la bateria al ambiente)
¿No pagan alguna licencia que tienen que pagar a los fabricantes?
...
