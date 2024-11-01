Un medio chino desvela el turbio, pero lucrativo, negocio del reciclaje de baterías. El 75 % de las ellas terminan en pequeños talleres

En el Parque Industrial Qingcaowo operan pequeños talleres sin identificación que compran baterías usadas, las desmontan y revenden celdas aprovechables o extraen metales valiosos como litio, níquel y cobalto. Aunque el país genera enormes volúmenes de baterías retiradas, el 75% del reciclaje lo realizan talleres ilegales, muy rentables pese a su reducido tamaño. La demanda crece por el envejecimiento del parque eléctrico y la falta de control efectivo. China ha intentado poner trabas a este tipo de talleres ilegales sin mucho éxito.