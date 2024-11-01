edición general
6 meneos
10 clics
A medida que se profundiza la escasez de mano de obra en Japón, las empresas temen perder trabajadores extranjeros [EN]

A medida que se profundiza la escasez de mano de obra en Japón, las empresas temen perder trabajadores extranjeros [EN]

En todo Japón, los trabajadores extranjeros mantienen a flote fábricas, pesquerías y talleres. Pero a medida que aumentan los salarios en los países vecinos, a muchos empresarios les preocupa que Japón ya no sea un destino atractivo para esta fuerza laboral. “La economía japonesa está estancada, mientras que Vietnam crece rápidamente”. “Hay países donde los salarios por hora son más altos que en Japón. No sé si seguirán eligiendo Japón”.

| etiquetas: japón , laboral , extranjeros , países , salarios
5 1 0 K 69 Asia
4 comentarios
5 1 0 K 69 Asia
neo1999 #1 neo1999
¿Problem racismo?
Con su pan se lo coman.
6 K 76
tul #3 tul
no pasa nada, ahora viene al amo gringo y les tira otro par de bombas atomicas por su bien :troll:
1 K 30
#4 Pitchford
Ah! ¿Pero ya aceptan trabajadores extranjeros y los respetan? Cómo han evolucionado..
1 K 26
Findeton #2 Findeton
En realidad los salarios están finalmente creciendo en Japón.
0 K 11

menéame