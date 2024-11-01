A medida que se profundiza la escasez de mano de obra en Japón, las empresas temen perder trabajadores extranjeros [EN]

En todo Japón, los trabajadores extranjeros mantienen a flote fábricas, pesquerías y talleres. Pero a medida que aumentan los salarios en los países vecinos, a muchos empresarios les preocupa que Japón ya no sea un destino atractivo para esta fuerza laboral. “La economía japonesa está estancada, mientras que Vietnam crece rápidamente”. “Hay países donde los salarios por hora son más altos que en Japón. No sé si seguirán eligiendo Japón”.