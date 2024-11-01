A medida que aumentan las presiones laborales, China recurre a la IA para crear nuevos empleos y mejorar los roles tradicionales [EN]

“Estamos estudiando políticas relacionadas para aprovechar activamente la IA en la creación de nuevos empleos y potenciar los empleos tradicionales, promoviendo un desarrollo inclusivo en el que el progreso tecnológico y las mejoras en los medios de vida de las personas avancen a la par”. “El empleo es un asunto familiar y más aún un asunto nacional”. China ha creado 72 nuevas ocupaciones en los últimos cinco años, como entrenadores de inteligencia artificial o pilotos de drones.