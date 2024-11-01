edición general
A medida que aumentan las presiones laborales, China recurre a la IA para crear nuevos empleos y mejorar los roles tradicionales [EN]

“Estamos estudiando políticas relacionadas para aprovechar activamente la IA en la creación de nuevos empleos y potenciar los empleos tradicionales, promoviendo un desarrollo inclusivo en el que el progreso tecnológico y las mejoras en los medios de vida de las personas avancen a la par”. “El empleo es un asunto familiar y más aún un asunto nacional”. China ha creado 72 nuevas ocupaciones en los últimos cinco años, como entrenadores de inteligencia artificial o pilotos de drones.

Bueno, es como decia mi padre, si tienes paro, te inventas los cobradores de autobus. Que eso lo he visto yo en los 70.

China es como el Hispanistan de Franco, pero con mas poblacion y mucha mejor planificacion economica, pero una dictadura que se saca los curros del culo.
#1 Como si en el occidente contemporáneo no existiesen una gran cantidad de profesiones que sin utilidad alguna salvo mantener a una fracción de la población ocupada en una ficción ridícula y gigantescas economías especulativas que, no sólo mantienen servidumbres y desigualdad sino que, además, destruyen el patrimonio natural de todos.
