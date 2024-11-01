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Una médica responsable pide una segunda opinión a una segunda inteligencia artificial

Una médica responsable pide una segunda opinión a una segunda inteligencia artificial

A fin de asegurarse que el diagnóstico es correcto antes de decírselo al paciente, Esther Domínguez, médico de familia del Centro de Atención Primaria Iván de la Peña, ha pedido una segunda opinión a una segunda inteligencia artificial, según ha informado ella misma a la prensa. “No cuesta nada consultar una segunda opinión y creo que es una costumbre que tendríamos que tener todos los médicos porque al final el paciente solo se recuperará si damos con el tratamiento adecuado a su diagnóstico”

| etiquetas: ia , salud , opinion , humor
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2 comentarios
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Moderdonia #1 Moderdonia *
-Estoy seguro que es una insuficiencia cardíaca.
-Quiero una segunda opinión.
-Estoy seguro que es una gastroenteritis.
-De otro médico.
-Ah vale.
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Mltfrtk #2 Mltfrtk
#1 xD xD xD
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menéame