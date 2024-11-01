Mecano - Un año más (Live'91)  

En la Puerta del Sol como el año que fue otra vez el champagne y las uvas y el alquitrán de alfombra están. Los petardos que borran sonidos de ayer y acaloran el ánimo para aceptar que ya pasó uno más. Y en el reloj de antaño, como de año en año cinco minutos más para la cuenta atrás. Hacemos el balance de lo bueno y malo cinco minutos antes de la cuenta atrás. Marineros, soldados, solteros, casados, amantes, andantes y alguno que otro cura despistao. Entre gritos y pitos los españolitos enormes, bajitos, hacemos por una...