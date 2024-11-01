edición general
Mecano - Un año más (Live'91)

Mecano - Un año más (Live'91)  

En la Puerta del Sol como el año que fue otra vez el champagne y las uvas y el alquitrán de alfombra están. Los petardos que borran sonidos de ayer y acaloran el ánimo para aceptar que ya pasó uno más. Y en el reloj de antaño, como de año en año cinco minutos más para la cuenta atrás. Hacemos el balance de lo bueno y malo cinco minutos antes de la cuenta atrás. Marineros, soldados, solteros, casados, amantes, andantes y alguno que otro cura despistao. Entre gritos y pitos los españolitos enormes, bajitos, hacemos por una...

DrToxic #1 DrToxic *
Llevo desde que salió esta canción intentando que alguien me aclare esta estrofa:


Uno, dos, tres y cuatro y empieza otra vez
que la quinta es la una y la sexta es la dos
y así el siete es tres.
Y decimos adiós y pedimos a Dios
que en el año que viene a ver si en vez de un millón
pueden ser dos.


Uno, dos, tres y cuatro y empieza otra vez ¿Cómorl? ¿Desde cuándo la cuenta atrás de un 31 de diciembre se reinicia? ¿Bajo qué parámetros?

¿La quinta es la una y la sexta es

Lord_Cromwell #2 Lord_Cromwell
#1 Esta estrofa pertenece a la canción "El año que viene" de Mecano, que trata sobre la tradición de las doce uvas de Nochevieja y los deseos para el año nuevo. Vamos a desglosarla:

---

Texto de la estrofa:

"Uno, dos, tres y cuatro y empieza otra vez
que la quinta es la una y la sexta es la dos
y así el siete es tres.
Y decimos adiós y pedimos a Dios
que en el año que viene a ver si en vez de un millón
pueden ser dos."

---

Significado y contexto:

DrToxic #3 DrToxic
#2 ChatGPT hilando el "caracter mecánico de la canción" con el nombre de la banda. :shit:
Lord_Cromwell #4 Lord_Cromwell
#3 DeepSeek, es gratuito y no tiene límite.
O.OOЄ #5 O.OOЄ *
#1 Se refiere a la confusión que suele producirse dado que el reloj de la puerta del sol toca "los cuartos", cuatro toques de campana dobles antes de comenzar con las 12 campanadas reales.
Los presentadores de TVE siempre dan la vara con el tema, porque hace unos años la presentadora (Marisa Naranjo, en 1989) se lió y dio mal las campanadas.
Lord_Cromwell #6 Lord_Cromwell
#5 Si, creo que se refiere a eso.
Abrildel21 #7 Abrildel21
#1 1, 2, 3 y 4... los cuatro cuartos.
Que la quinta es la primera campanada, la sexta la segunda y la séptima la tercera.
alfon_sico #9 alfon_sico
#1 la quinta es la una es por los 4 cuartos. Se suelen confundir con las campanadas
iñakiss #8 iñakiss
Recuerdo desbloqueado!
