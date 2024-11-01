Mecano - Un año más (Live'91)  

En la Puerta del Sol como el año que fue otra vez el champagne y las uvas y el alquitrán de alfombra están. Los petardos que borran sonidos de ayer y acaloran el ánimo para aceptar que ya pasó uno más. Y en el reloj de antaño, como de año en año cinco minutos más para la cuenta atrás. Hacemos el balance de lo bueno y malo cinco minutos antes de la cuenta atrás. Marineros, soldados, solteros, casados, amantes, andantes y alguno que otro cura despistao. Entre gritos y pitos los españolitos enormes, bajitos, hacemos por una...
| etiquetas: mecano , año , canción , concierto , directo
Uno, dos, tres y cuatro y empieza otra vez ¿Cómorl? ¿Desde cuándo la cuenta atrás de un 31 de diciembre se reinicia? ¿Bajo qué parámetros?
¿La quinta es la una y la sexta es
… » ver todo el comentario
Texto de la estrofa:
"Uno, dos, tres y cuatro y empieza otra vez
que la quinta es la una y la sexta es la dos
y así el siete es tres.
Y decimos adiós y pedimos a Dios
que en el año que viene a ver si en vez de un millón
pueden ser dos."
Significado y contexto:
1. Referencia a las… » ver todo el comentario
Los presentadores de TVE siempre dan la vara con el tema, porque hace unos años la presentadora (Marisa Naranjo, en 1989) se lió y dio mal las campanadas.
Que la quinta es la primera campanada, la sexta la segunda y la séptima la tercera.