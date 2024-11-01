La mayoría del PP desoye al padre de una joven violada e impide que Ayuso se disculpe por defender a Julio Iglesias

La Asamblea veta una petición solicitando el perdón de la lideresa regional tras sus palabras sobre el artista, al que varios mujeres denunciaron por abuso sexual. La Asamblea de Madrid ha hecho caso omiso a la petición de rectificación que les hizo llegar el padre de una joven que había sufrido abusos sexuales mientras estaba ingresada en la unidad de psiquiatría del Hospital Universitario Ramón y Cajal.
Lo lamento mucho por la joven , pero su (malnacido y delincuente) violador no fue Julio Iglesias, el cual no ha sido juzgado por lo que no hay ningún problema en que alguien lo defienda si piensa que es inocente. Todo esto parece un montaje político amplificado para intentar perjudicar a Ayuso más que otra cosa.