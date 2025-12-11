La mayoría de los países del “Consejo de Paz” de Trump tienen prohibidos los visados de inmigrante en EEUU [ENG]

Muchos de los países que se han sumado a la iniciativa del presidente Trump, el llamado “Consejo de Paz” para estabilizar Gaza, están también sujetos a prohibiciones para obtener visados de inmigrante por parte del Departamento de Estado. Albania, Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Egipto, Jordania, Kazajistán, Kosovo, Marruecos, Mongolia, Pakistán y Uzbekistán figuran entre los 75 países que la Administración Trump ha considerado con alta probabilidad de que sus ciudadanos necesiten ayudas públicas mientras residan en Estados Unidos.
