La mayoría de los estadounidenses desaprueba a Trump en asuntos clave [ENG]

Días antes del discurso sobre el Estado de la Unión del presidente Donald Trump ante el Congreso y algo más de dos semanas antes de que los primeros votantes de las primarias acudan a las urnas, la mayoría de los estadounidenses desaprueba la forma en que el presidente está manejando la inflación, los aranceles, las relaciones con otros países, la inmigración y la economía, según una encuesta realizada a través del KnowledgePanel de Ipsos poco antes de que el Tribunal Supremo anulara los aranceles globales de Trump.

A Trump se la suda, pero a los republicanos que están en el Congreso les preocupa perder sus escaños.
Pero lo volverían a votar...
#1 si, porque solo en asuntos clave
