Máxima tensión en el precio del gas: la referencia de suministro de EEUU a Europa se dispara un 60% en 2 días

La cotización del gas tipo Henry Hub, referencia global y de origen estadounidense, pasa de 3,1 a 5 dólares en cuestión de dos días en medio de tensiones relacionadas con los aranceles de Trump a Europa.

Nos enfrentan a Rusia por invadir Ucrania, nos presionan para dejar de comprar gas a Rusia e imponen que se lo compremos a ellos.

Nos amenazan con invadir Groenlandia, nos suben el gas al doble..

Se ríen de nosotros constantemente.
