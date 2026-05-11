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Mathieu Bihet, ministro de Energía de Bélgica: "La nuclear es la solución lógica, el tiempo de la ingenuidad ha terminado"

El Ejecutivo belga ha paralizado el apagón al que se dirigía el país y ya está negociando con Engie la compra de las instalaciones nucleares. "Ha llegado el momento de la lucidez", incide

| etiquetas: mathieu bihet , nuclear , entrevista
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4 comentarios
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Verdaderofalso #3 Verdaderofalso
Y quien paga la fiesta?
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Gry #4 Gry
Está les va a salir cara a los belgas: El coste del desmantelamiento del parque nuclear —que supera los 8.000 millones de euros— es uno de los puntos más sensibles de la negociación. Bélgica pretende asumir el control de los activos, pero también deberá gestionar los pasivos asociados, lo que convierte la operación en una de las más complejas del sector energético europeo.

www.mundiario.com/articulo/economia/belgica-frena-apagon-nuclear-gobie

Les sale más barato construir centrales nuevas desde cero que asumir la prórroga y el desmantelamiento de las viejas. :-P
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Anfiarao #1 Anfiarao
#0 lo de los subs gilipollescos se te ha ido de las manos.

Que afán de karmawhorismo
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Cuñado #2 Cuñado
Poner a un liberal como ministro de energía es como poner a un voxarra de concejal de cultura.
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menéame