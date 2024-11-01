Un material español absorbe casi el 100% de la luz: Llevará la producción de energía a otro nivel

Unos científicos de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) han logrado crear un material tan oscuro y tan especial que tiene una habilidad asombrosa. Es capaz de absorber casi la totalidad de la luz que recibe, sin dejar escapar prácticamente nada. Este descubrimiento no es un simple experimento de laboratorio, sino una revolución que podría cambiar la forma en que generamos electricidad en el mundo, aprovechando la fuente de energía más poderosa que existe: el sol. Es tan eficiente que absorbe el 99.5% de la luz que le llega.