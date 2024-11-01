edición general
Un material español absorbe casi el 100% de la luz: Llevará la producción de energía a otro nivel

Unos científicos de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) han logrado crear un material tan oscuro y tan especial que tiene una habilidad asombrosa. Es capaz de absorber casi la totalidad de la luz que recibe, sin dejar escapar prácticamente nada. Este descubrimiento no es un simple experimento de laboratorio, sino una revolución que podría cambiar la forma en que generamos electricidad en el mundo, aprovechando la fuente de energía más poderosa que existe: el sol. Es tan eficiente que absorbe el 99.5% de la luz que le llega.

#2 guillersk
¿ Han inventado el vantablack?

es.wikipedia.org/wiki/Vantablack
#4 Gry
#2 #3 Esto aguanta más temperatura que el vantablack, lo quieren usar para capturar la luz reflejada por espejos en plantas de concentración solar y superar los 600º actuales.

Extreme temperatures as low as 1 K and as high as 573 K
www.vantablack.co.uk/vantablack-technology
#2 andando
#2 le habrán puesto un palo
#3 silencer
El Vantablack absorbe aproximadamente *el 99,965% de la luz visible*.
Está compuesto por una estructura de nanotubos de carbono que atrapan los fotones y apenas reflejan luz, lo que lo convierte en uno de los materiales más oscuros conocidos. Al mirarlo, el ojo humano casi no percibe forma ni profundidad.

es.wikipedia.org/wiki/Vantablack
#5 El_dinero_no_es_de_nadie
A este ritmo nos cargamos el albedo de la tierra
#1 Mauro_Nacho
"Hasta ahora, la principal dificultad para usar la energía solar a gran escala era que parte de la luz se perdía o se reflejaba, pero este nuevo material llega para eliminar ese problema, prometiendo que, por fin, podremos capturar hasta el último rayo de sol y convertirlo en electricidad útil."
#6 vantablack
vamos a ver.....
#7 angar300
A cada lado del nanotubodel Vascablack hay un vasco, asegurándose que no se escapa la mas mínima luz...
