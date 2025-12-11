Massachusetts permitirá por primera vez consumo público de cannabis como en “cafés” regulados

El 11 de diciembre de 2025, la Cannabis Control Commission (CCC) de Massachusetts aprobó por unanimidad las regulaciones para los llamados “cannabis cafés”, marcando la primera vez que se permite el consumo supervisado de marihuana en público en toda Nueva Inglaterra. [...] Este avance representa un hito importante desde que los votantes de Massachusetts aprobaron la marihuana recreativa en 2016 y se convirtió uno de los 24 en el país donde el consumo social es legal.