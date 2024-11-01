Más de un tercio de los alquileres en España superan los 1.500 euros mensuales

Más de un tercio del parque inmobiliario en alquiler en España ya supera los 1.500 euros mensuales. Concretamente, son el 37% de las viviendas en arrendamiento, conformando así el segmento más numeroso del mercado, según un estudio del portal inmobiliario pisos.com. A estas viviendas les siguen los inmuebles situados entre 700 y 1.000 euros mensuales, que representan el 27% del total, y la franja de entre 1.000 y 1.500 euros, que supone el 24%, mientras que solo el 12% de las viviendas en alquiler tiene un precio inferior a los 700 euros al mes