más visitadas
9809
clics
Espectadores airados por lo que le ha dicho Ana Rosa a Juanma Moreno tras el accidente de Adamuz: "Ruin"
7543
clics
Vito Quiles borra un lamentable tuit después de que un pasajero de uno de los trenes descarrilados le retrate: "Desinformando como la rata que eres"
6371
clics
El accidente de tren de Adamuz en imágenes
7799
clics
Hay una Europa que se asfixia para pagar la vivienda y otra que vive tranquila. Y este mapa muestra las diferencias
4683
clics
Kim Novak en su apogeo: impresionantes fotos de los años 50 y 60
más votadas
384
Juan del Val le regala el Premio Planeta a Donald Trump
561
Ferreras envía a sus reporteros a esconderse para grabar la recuperación de cadáveres en Adamuz
319
La Dra. Gladys West, la matemática cuyo trabajo hizo posible el GPS, fallece a los 95 años [ENG]
622
Europa baraja vetar el uso de bases militares de EEUU en respuesta a la presión por Groenlandia
273
Juristas y organizaciones presentan denuncia contra Donald Trump y Marco Rubio ante la Corte Penal Internacional por crímenes en la agresión de EEUU contra Venezuela
publicadas
en cola
1
meneos
17
clics
Más robots de los que se necesitan
China lidera la robótica humanoide, aunque el entusiasmo inversor hace temer una burbuja.
etiquetas
robots
robótica
china
1
0
0
18
tecnología
2 comentarios
1
0
0
18
tecnología
#1
Sacapuntas
Creo que la humanidad en general debería darle una vuelta a eso del "negocio" del progreso. Está bien avanzar en ciencia e ingeniería e intentar rentabilizar esos avances, pero de una manera más ordenada y menos agresiva. Eso de echar carreras competitivas pensando en la pasta del inversor más que en el beneficio común es lo que nos ha traído hasta aquí. Es un modelo perjudicial para la mayoría. Beneficioso solo para unos pocos entre los que me incluyo. Vamos a ritmo de estallidos de burbujas. Mal.
0
11
#2
JackNorte
Que grande es China que todas las opiniones externas sean con conocimiento o sin al ser tan grande pueden ser ciertas y mentira al mismo tiempo.
Valorar un pais enorme con 1400 millones de personas , con una economia gobierno planificados a largo. El ciego que toca la cola de un elefante y dice que es una serpiente.
Cuando no hay con quien compararlo y se utilizan comparaciones con situaciones totalmente diferentes.
Las valoraciones que podemos hacer desde aqui , pueden interpretarse como un…
» ver todo el comentario
0
11
