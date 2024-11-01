edición general
Más robots de los que se necesitan

China lidera la robótica humanoide, aunque el entusiasmo inversor hace temer una burbuja.

#1 Sacapuntas
Creo que la humanidad en general debería darle una vuelta a eso del "negocio" del progreso. Está bien avanzar en ciencia e ingeniería e intentar rentabilizar esos avances, pero de una manera más ordenada y menos agresiva. Eso de echar carreras competitivas pensando en la pasta del inversor más que en el beneficio común es lo que nos ha traído hasta aquí. Es un modelo perjudicial para la mayoría. Beneficioso solo para unos pocos entre los que me incluyo. Vamos a ritmo de estallidos de burbujas. Mal.
JackNorte #2 JackNorte
Que grande es China que todas las opiniones externas sean con conocimiento o sin al ser tan grande pueden ser ciertas y mentira al mismo tiempo.
Valorar un pais enorme con 1400 millones de personas , con una economia gobierno planificados a largo. El ciego que toca la cola de un elefante y dice que es una serpiente.
Cuando no hay con quien compararlo y se utilizan comparaciones con situaciones totalmente diferentes.
Las valoraciones que podemos hacer desde aqui , pueden interpretarse como un…   » ver todo el comentario
