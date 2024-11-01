Los más ricos marcan tres veces más que los más pobres la casilla de la Iglesia en la declaración de la renta

El 24,6% de los contribuyentes que declaran en el IRPF ingresos de más de 150.000 euros marcan en exclusiva la X de la Iglesia frente a un porcentaje inferior al 8% de quienes ingresan menos de 21.000 euros al año.
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.... Estos pobres egoístas, tendrían que aprender de los ricos y dejar de dar de comer a sus hijos para darle una extra a la iglesia!! ... Bueno, y a Leonor que creo que necesita nuestros impuestos para estudiar algo tan útil para la sociedad como Ciencias Políticas!!
Tanto es así, que la recaudación del "céntimo sanitario" la echaron abajo porque era destinar la recaudación a un fin determinado.
Si quieren destinarlo a un fin concreto, debería ser una tasa (o algo que se le parezca), pero eso ya sería "pagar a mayores" de lo que ya pagas.