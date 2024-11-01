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Los más ricos marcan tres veces más que los más pobres la casilla de la Iglesia en la declaración de la renta

Los más ricos marcan tres veces más que los más pobres la casilla de la Iglesia en la declaración de la renta

El 24,6% de los contribuyentes que declaran en el IRPF ingresos de más de 150.000 euros marcan en exclusiva la X de la Iglesia frente a un porcentaje inferior al 8% de quienes ingresan menos de 21.000 euros al año.

| etiquetas: iglesia , riqueza , irpf , laicismo
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7 comentarios
5 2 0 K 86 laicismo
Esteban_Rosador #1 Esteban_Rosador *
Y recuerda que ese dinero sale del erario y por tanto se impide que vaya a objetivos que benefician a todos los españoles. Es un privilegio inaceptable que los seguidores de una religión puedan decidir que una parte de los impuestos de todos los españoles se dedique a financiar sus creencias.
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Mimausdee #3 Mimausdee
#1 la iglesia debe dejar de ser financiada con los impuestos de los españoles. Los que quieran financiarla, como 24,6% que lo haga directamente de sus bolsillos.
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jdmf #2 jdmf
Será que los pobres no hacen la declaración de la renta por no llegar al mínimo cotizado ¿No? :troll:
.... Estos pobres egoístas, tendrían que aprender de los ricos y dejar de dar de comer a sus hijos para darle una extra a la iglesia!! ... Bueno, y a Leonor que creo que necesita nuestros impuestos para estudiar algo tan útil para la sociedad como Ciencias Políticas!!
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#5 Edwin.r
Yo no marco ninguna, no quiero financiar ni a caritas ni a ninguna ong
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ayatolah #6 ayatolah
En teoría la recaudación de la Hacienda pública está sujeta a unidad de caja y al "principio de no afectación de los ingresos". Esto es, que toda la recaudación va a un fondo común, a priori, sin un fin concreto.
Tanto es así, que la recaudación del "céntimo sanitario" la echaron abajo porque era destinar la recaudación a un fin determinado.

Si quieren destinarlo a un fin concreto, debería ser una tasa (o algo que se le parezca), pero eso ya sería "pagar a mayores" de lo que ya pagas.
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tetepepe #4 tetepepe
Que los ricos son más beatos para lavar su conciencia es algo que ha ocurrido toda la vida.
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Elrosquasard #7 Elrosquasard
Y recuerda, a la Iglesia se le da 3 veces mas dinero del marcado en la casilla porque si.
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menéame