Más oferta asequible y regular el alquiler por habitaciones y de temporada: cómo facilitar la vivienda a los más jóvenes

Los jóvenes se emancipan a los 30 años de media en España. Se podría decir que la casa de los padres se deja casi al filo de eso que llamamos juventud. Más allá de cuestiones culturales y salariales, hasta que lo consiguen, la mayoría se encuentra con múltiples escollos directamente vinculados con el mercado de la vivienda: desde la subida de los precios del alquiler a las condiciones de los pisos o los contratos que se les ofrecen. A esto se suma la dificultad que representa ahorrar para comprarse una casa.
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Los multitenedores siguen con el cuello bien agarrado de la gallina de los huevos de oro, y el gobierno en lugar de cortarles la mano les están subvencionando crema hidratante para que no se resienta mucho el cuello de la gallina.
Imaginad la fantasía que tener en alguna ley de esas superiores y que deben regir el desarrollo de una nación algo como regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación...