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Más oferta asequible y regular el alquiler por habitaciones y de temporada: cómo facilitar la vivienda a los más jóvenes

Más oferta asequible y regular el alquiler por habitaciones y de temporada: cómo facilitar la vivienda a los más jóvenes

Los jóvenes se emancipan a los 30 años de media en España. Se podría decir que la casa de los padres se deja casi al filo de eso que llamamos juventud. Más allá de cuestiones culturales y salariales, hasta que lo consiguen, la mayoría se encuentra con múltiples escollos directamente vinculados con el mercado de la vivienda: desde la subida de los precios del alquiler a las condiciones de los pisos o los contratos que se les ofrecen. A esto se suma la dificultad que representa ahorrar para comprarse una casa.

| etiquetas: vivienda , crisis
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4 comentarios
4 1 0 K 54 actualidad
#1 Pitchford
Uno de los factores que no suele tenerse en cuenta es que la tasa de formación de parejas para un proyecto de vida en común (incluyendo matrimonios), se ha reducido considerablemente en las últimas décadas, especialmente en edades jóvenes, independientemente de la evolución del mercado inmobiliario. Ello ha conducido a un aumento proporcional de las emancipaciones en solitario, con sólo el 50% de media de capacidad adquisitiva respecto a las parejas, que cuando se ha juntado con un periodo de altos precios y escasez de oferta (frente a la alta demanda debida al aumento de población) del mercado inmobiliario ha conducido al desastre.
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ochoceros #2 ochoceros
Otro día más que pasa el gobierno sin establecer medidas efectivas contra la acumulación infinita de viviendas en manos de multitenedores, y que estos habrán aprovechado de nuevo para cerrar el día con cientos/miles de nuevas viviendas en sus manos para poder seguir especulando.

Los multitenedores siguen con el cuello bien agarrado de la gallina de los huevos de oro, y el gobierno en lugar de cortarles la mano les están subvencionando crema hidratante para que no se resienta mucho el cuello de la gallina.
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uyquefrio #3 uyquefrio
Y seguimos sin mirar el elefante en la habitación que es la acaparación.
Imaginad la fantasía que tener en alguna ley de esas superiores y que deben regir el desarrollo de una nación algo como regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación...
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#4 ddomingo
Me pregunto dónde están las 184.000 viviendas que prometió Sánchez.
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menéame