Más oferta asequible y regular el alquiler por habitaciones y de temporada: cómo facilitar la vivienda a los más jóvenes

Los jóvenes se emancipan a los 30 años de media en España. Se podría decir que la casa de los padres se deja casi al filo de eso que llamamos juventud. Más allá de cuestiones culturales y salariales, hasta que lo consiguen, la mayoría se encuentra con múltiples escollos directamente vinculados con el mercado de la vivienda: desde la subida de los precios del alquiler a las condiciones de los pisos o los contratos que se les ofrecen. A esto se suma la dificultad que representa ahorrar para comprarse una casa.