Más de la mitad de los profesores sufren agresiones y faltas de respeto en clase

Más de la mitad del profesorado no universitario en España ha sufrido agresiones o faltas de respeto en el último curso. Según informa el sindicato Csif, la violencia está extendida y normalizada, especialmente en Catalunya, Andalucía, Comunitat Valenciana y Madrid. Predominan las agresiones verbales y las faltas de respeto de alumnos y familias, aunque también hay casos físicos. El 98% considera inútiles los protocolos de convivencia y muchos docentes denuncian falta de reconocimiento, exceso de burocracia, baja formación y poco salario