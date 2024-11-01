Más Madrid visitará las promociones del Plan Vive y recogerá las quejas de los vecinos para exigir responsabilidades a Ayuso

Los últimos sucesos dramáticos acaecidos en torno al Plan Vive de la Comunidad de Madrid, apuesta de Isabel Díaz Ayuso para abordar la crisis habitacional, han unido a los afectados en múltiples plataformas de protestas. La noticia de una vecina hospitalizada por la insalubridad de su vivienda, causada por las deficiencias de construcción, la acumulación de desperfectos y la omisión de responsabilidades por parte de las concesionarias ha terminado también por interpelar a la oposición política, que ha decido tomar cartas en el asunto.