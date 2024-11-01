edición general
Más Madrid visitará las promociones del Plan Vive y recogerá las quejas de los vecinos para exigir responsabilidades a Ayuso

Los últimos sucesos dramáticos acaecidos en torno al Plan Vive de la Comunidad de Madrid, apuesta de Isabel Díaz Ayuso para abordar la crisis habitacional, han unido a los afectados en múltiples plataformas de protestas. La noticia de una vecina hospitalizada por la insalubridad de su vivienda, causada por las deficiencias de construcción, la acumulación de desperfectos y la omisión de responsabilidades por parte de las concesionarias ha terminado también por interpelar a la oposición política, que ha decido tomar cartas en el asunto.

comentarios
  1. Anfiarao #1 Anfiarao *
    10?000 votos menos para Más Madrid que pasan al pp
    0 K 16
  2. Pablosky #2 Pablosky
    #1 Cuentan por ahí que cuando visitaron a las comisiones de vecinos del Bernabéu para ayudarles a gestionar la denuncia por ruidos alguien les dijo "Muchas gracias, pero nunca os votaremos" xD Posiblemente no vayas desencaminado.

    Pues que disfruten de lo votado, seguro que la inmensa mayoría apoyó a quienes les están jodiendo o se abstuvo de votar ya que "todos son iguales".
    0 K 16
  3. #3 chavi
    Hay que reducir costes para las piscinas de las VPO de la gente de bien
    0 K 11

