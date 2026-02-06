edición general
Más Madrid pide la comparecencia en la Asamblea del jefe de Gabinete de Ayuso por la filtración de datos de la concejala de Móstoles

“Queremos saber dónde ha estado la brecha de seguridad y por qué”, explica Delgado. Este diario, cuando reveló el caso en exclusiva, atendiendo a la petición de la edil afectada no dio a conocer detalles sobre su identidad. Sin embargo, este jueves, la Comunidad de Madrid emitió un comunicado que difundió entre los diferentes medios de prensa en el que se revelaban datos confidenciales de la mujer, tanto su nombre y apellidos como información confidencial de sus comunicaciones.

ipanies #2 ipanies
Difundir datos privados de una víctima de acoso laboral o sexual es LIBERTAD de la buena.
3 K 47
Atusateelpelo #1 Atusateelpelo
Supongo que la mujer pondra la denuncia pertinente (minimo ante la Agencia de Proteccion de Datos)...

...y terminaran pagando los madrileños.

Porque, como todos sabemos, el dinero publico no es de nadie.
0 K 19
smilo #3 smilo
#1 si esa mujer no quiere morir políticamente no hará nada. Cosa diferente será que diga a la mierda con el PP y empiece a denunciar y sacar mierda, pero mira por dónde que lo dudo, sino lo mismo acaba suicidada desde una ventana
0 K 12
Atusateelpelo #4 Atusateelpelo
#3 En el momento que se hace publico, esa mujer ya esta muerta politicamente.
0 K 19
ipanies #8 ipanies
#4 Y según cual sea si profesión también se puede dar por finiquitada. La mafia tiene que destrozar a quien se atreve a enfrentarla, si no la organización delictiva se desmorona rápido.
0 K 12
SeñorPresunciones #5 SeñorPresunciones *
No, no, no, no. Aquí solo filtran datos todos los que no seamos del PP, porque en el PP lo hacemos de forma responsable y por la libertaz de Ejñapa, que no entendéis nada, hostia ya.
0 K 12
Veelicus #6 Veelicus
Por menos y sin pruebas se condeno a un fiscal general del estado...
0 K 12
#7 laruladelnorte
La respuesta del PP madrileño frente a este caso ha sido la de negar todos los indicios de acoso, aunque en una de las reuniones con la concejala, Millán llegó a decirle a ella que este era un caso de acoso “de manual”, a pesar de lo cual le sugirió que no denunciara y que mantuviera el asunto en lo privado. Sin embargo, después de que se ha conocido la noticia, el partido se ha alineado para defender la inocencia de Bautista.

En el PP hay mucha similitud con la iglesia y sus pederastas. >:-(
0 K 10

