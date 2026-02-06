Más Madrid pide la comparecencia en la Asamblea del jefe de Gabinete de Ayuso por la filtración de datos de la concejala de Móstoles

“Queremos saber dónde ha estado la brecha de seguridad y por qué”, explica Delgado. Este diario, cuando reveló el caso en exclusiva, atendiendo a la petición de la edil afectada no dio a conocer detalles sobre su identidad. Sin embargo, este jueves, la Comunidad de Madrid emitió un comunicado que difundió entre los diferentes medios de prensa en el que se revelaban datos confidenciales de la mujer, tanto su nombre y apellidos como información confidencial de sus comunicaciones.