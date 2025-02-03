edición general
Más Madrid anima a los ciudadanos a recurrir la tasa de basuras que cobra el Ayuntamiento con una carta

En su denuncia, la formación apunta a que el impuesto, por el que los residentes pagarán unos 141 euros anuales de media por la limpieza de las calles, es injusto. Y “está mal concebido” a nivel legal. Más Madrid acaba de iniciar una campaña de reclamaciones, poniendo a disposición de los ciudadanos un modelo para exigir el reintegro la tasa, por considerar que “no se ajusta a la ley” y que además, “está mal diseñada”.

Chinchorro #6 Chinchorro
Piden la retirada de la tasa porque es ilegal, no porque los impuestos sean malos.
De verdad, joer con los fachapobres, cómo se han comido el bulo de "si no pagara impuestos sería rico" :troll:
Torrezzno #1 Torrezzno *
Pero los impuestos no eran todos positivos?, ¿Cuántos impuestos están mal diseñados?, ¿O depende de quien gobierne? Un debate muy interesante el que abre Mas Madrid y que se tendría que aplicar para cualquier impuesto.
SVSRTZ #2 SVSRTZ
#1 Los impuestos buenos son los progresivos.
Torrezzno #3 Torrezzno
#2 pues a ver si quitan ya el ITP
#4 JotaMcnulty
#2 ¿No querrás decir que los buenos son los que imponen los progresistas?
SVSRTZ #5 SVSRTZ
#4 Sí, ya que los progresistas buscan que los impuestos sean progresivos.
Torrezzno #8 Torrezzno *
#_6

“Igual que nos opusimos a la tasa votando en contra en el pleno de Cibeles, e igual que la hemos llevado a los tribunales porque creemos que no se ajusta a la ley, le decimos a los madrileños y madrileñas que pueden recurrir el basurazo de Almeida ellos mismos y ponemos a su disposición un modelo de recurso. Por eso iniciamos esta campaña”

Creen que es ilegal, pero a día de hoy obviamente es legal ya que lo están cobrando. Lo mismo podría aplicar para cualquier otro impuesto. Es…   » ver todo el comentario
Presi007 #7 Presi007
Los ayuntamientos tendrán que cobrar la tasa de basuras desde abril, para cumplir la ley europea de residuos amp.rtve.es/noticias/20250203/ayuntamientos-cobraran-nueva-tasa-basura
