Más Madrid anima a los ciudadanos a recurrir la tasa de basuras que cobra el Ayuntamiento con una carta

En su denuncia, la formación apunta a que el impuesto, por el que los residentes pagarán unos 141 euros anuales de media por la limpieza de las calles, es injusto. Y “está mal concebido” a nivel legal. Más Madrid acaba de iniciar una campaña de reclamaciones, poniendo a disposición de los ciudadanos un modelo para exigir el reintegro la tasa, por considerar que “no se ajusta a la ley” y que además, “está mal diseñada”.