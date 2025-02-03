Más Madrid anima a los ciudadanos a recurrir la tasa de basuras que cobra el Ayuntamiento con una carta

En su denuncia, la formación apunta a que el impuesto, por el que los residentes pagarán unos 141 euros anuales de media por la limpieza de las calles, es injusto. Y “está mal concebido” a nivel legal. Más Madrid acaba de iniciar una campaña de reclamaciones, poniendo a disposición de los ciudadanos un modelo para exigir el reintegro la tasa, por considerar que “no se ajusta a la ley” y que además, “está mal diseñada”.
| etiquetas: tasa de basuras , abuso , almeida , pp , recurrir , mas madrid , reclamacion
De verdad, joer con los fachapobres, cómo se han comido el bulo de "si no pagara impuestos sería rico"
“Igual que nos opusimos a la tasa votando en contra en el pleno de Cibeles, e igual que la hemos llevado a los tribunales porque creemos que no se ajusta a la ley, le decimos a los madrileños y madrileñas que pueden recurrir el basurazo de Almeida ellos mismos y ponemos a su disposición un modelo de recurso. Por eso iniciamos esta campaña”
Creen que es ilegal, pero a día de hoy obviamente es legal ya que lo están cobrando. Lo mismo podría aplicar para cualquier otro impuesto. Es… » ver todo el comentario