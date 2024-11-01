"Lo más ingenioso desde el caballo de Troya": la pieza de arte con la que los soviéticos espiaron a EE.UU

Hace ochenta años, en las últimas semanas de la Segunda Guerra Mundial, una tropa de boy scouts rusos entregó al embajador estadounidense en Moscú un Gran Sello de Estados Unidos tallado a mano en su residencia oficial, Spaso House. El obsequio simbolizaba la cooperación entre Rusia y EE.UU. durante la guerra, y el embajador estadounidense, W. Averell Harriman, lo colgó con orgullo en su casa hasta 1952. Pero, sin que el embajador y su equipo de seguridad lo supieran, el sello contenía un dispositivo de escucha encubierto, posteriormente...
| etiquetas: guerra fría , unión soviética , estados unidos , espionaje
Su conclusión es que las descripciones que se habían hecho públicas estaban mal.
Si es por accidente o no, ya no se sabe. El caso es que terminó consiguiéndolo.
Buen canal para los que saben algo de radiofrecuencia o tienen curiosidades muy frikis:
www.youtube.com/watch?v=GyryQltyDwA
www.youtube.com/watch?v=NLDpWrwijE8