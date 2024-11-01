"Lo más ingenioso desde el caballo de Troya": la pieza de arte con la que los soviéticos espiaron a EE.UU

Hace ochenta años, en las últimas semanas de la Segunda Guerra Mundial, una tropa de boy scouts rusos entregó al embajador estadounidense en Moscú un Gran Sello de Estados Unidos tallado a mano en su residencia oficial, Spaso House. El obsequio simbolizaba la cooperación entre Rusia y EE.UU. durante la guerra, y el embajador estadounidense, W. Averell Harriman, lo colgó con orgullo en su casa hasta 1952. Pero, sin que el embajador y su equipo de seguridad lo supieran, el sello contenía un dispositivo de escucha encubierto, posteriormente...