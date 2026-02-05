¿Por qué cada vez más extranjeros buscan atención médica en China? [ENG]

China está atrayendo a un número cada vez mayor de pacientes extranjeros. El año pasado, sus hospitales recibieron casi 1,3 millones de ellos, casi un 74% más que en 2022, según medios chinos. Se espera que el mercado de turismo médico de China aumente de alrededor de 1.200 millones de dólares en 2025 a 3.400 millones de dólares en 2035, según Market Research Future, una consultora. Es el caso de una paciente británica con un dolor de estómago persistente y enfrentando una larga espera para ver a un médico en Gran Bretaña, se fue a China