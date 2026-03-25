Más detalles de la base lunar de la NASA y la cancelación de la estación lunar Gateway

Aunque para el gran público la gran sorpresa ha sido el anuncio de la construcción de una base lunar —no tripulada en una primera fase—, hace más de una semana el administrador Jared Isaacman dio varias entrevistas en las que trató este tema. En realidad, la gran novedad de hoy ha sido la confirmación de que la estación lunar Gateway pasa a mejor vida. La estación ya era un zombi desde que Isaacman anunció a principios de marzo que las misiones Artemisa IV y V, las primeras que se posarán en la superficie lunar, no iban a contar con la Gateway,