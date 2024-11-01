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Más allá de Israel: España vende armas a una docena de gobiernos que violan los derechos humanos

Más allá de Israel: España vende armas a una docena de gobiernos que violan los derechos humanos

las razones esgrimidas para permitir esos negocios son, a día de hoy, de carácter secreto.

| etiquetas: españa , israel , armas
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2 comentarios
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#2 Grahml
Siempre que comercies con EEUU estarás comerciando con un país que viola los derechos humanos, eso por descontado.
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#1 tierramar *
Efcetivamente, el discurso de "no a la guerra" de SAnchez es como el "no a la OTAN" de Gonzalez, que mientras nos cantaba el lema, negociaba con la CIA como nos iban a meter en la OTAN, y aqui estamos. PPSOE han votado a favor del rearme y el aumento de gasto militar en contra de opcióan que proponía Sumar, salir de la OTAN. www.meneame.net/m/Hemeroteca/psoe-pp-votan-juntos-aumento-gasto-milita
Si nos descuidamos, estos traidores son capaces de meternos en la guerra como Gonzalez nos metio en la OTAN
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menéame