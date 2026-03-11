edición general
Más de 80 alcaldes catalanes piden regularizar cientos de urbanizaciones: “Es el primer problema urbanístico del país”

Las consecuencias del urbanismo impulsado durante el desarrollismo franquista, muchas veces sin tener la mirada puesta en las necesidades del futuro, todavía colean décadas después. Uno de los principales retos pendientes de resolver es la situación las urbanizaciones que se construyeron entre 1956 y 1981, pero que no fueron legalizadas, de modo que perviven lastradas por la falta de servicios esenciales u obras de urbanización inacabadas. Un total de 83 alcaldes y alcaldesas de distintos partidos han dado apoyo

3 comentarios
#1 Forestalx
Yo creo que sería mejor demolerlas. El mensaje si no es " haz lo que te dé la gana que ya se legalizará "
elTieso #3 elTieso
#1 Que por otra parte es lo que pasa siempre en este país, ahí sigue el algarrobico en pie y tantas casas construidas en terreno rústico o ilegalidades legalizadas con el tiempo. Tirar, tirar, no se tira nada.
Pacman #2 Pacman *
La idea es buena y mejor es tener en cuenta que al legalizar esas urbanizaciones conviertes muchísimo suelo cercano a estas en urbanizable, de rebote.

Y viendo como está la cosa de la vivienda, pues ni tan mal.

Los catalanes son pragmáticos.
