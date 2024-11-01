Más del 71 % de las infraestructuras críticas en zonas inundables en España están en riesgo muy grave, según el Observatorio de Sostenibilidad

“Infraestructuras críticas inundables en España” identifica y clasifica 10.197 instalaciones localizadas dentro dentro de zonas potencialmente inundables con una recurrencia de 500 años, un escenario que, según el OS, ya se ha visto superado en eventos recientes debido a la mayor frecuencia e intensidad de las lluvias extremas vinculadas al cambio climático. De las 10.197 instalaciones dentro de zonas potencialmente inundables, el 71 % se encuentran catalogadas con peligrosidad “muy grave”, un 13 % en grado grave y un 16 % en grado leve.