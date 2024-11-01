edición general
4 meneos
10 clics
Más del 71 % de las infraestructuras críticas en zonas inundables en España están en riesgo muy grave, según el Observatorio de Sostenibilidad

Más del 71 % de las infraestructuras críticas en zonas inundables en España están en riesgo muy grave, según el Observatorio de Sostenibilidad

“Infraestructuras críticas inundables en España” identifica y clasifica 10.197 instalaciones localizadas dentro dentro de zonas potencialmente inundables con una recurrencia de 500 años, un escenario que, según el OS, ya se ha visto superado en eventos recientes debido a la mayor frecuencia e intensidad de las lluvias extremas vinculadas al cambio climático. De las 10.197 instalaciones dentro de zonas potencialmente inundables, el 71 % se encuentran catalogadas con peligrosidad “muy grave”, un 13 % en grado grave y un 16 % en grado leve.

| etiquetas: infraestructuras críticas , zonas inundables , españa
3 1 0 K 59 MAmbiente
4 comentarios
3 1 0 K 59 MAmbiente
Ripio #1 Ripio
La lista que enumeran es tremenda.
0 K 20
silvano.jorge #3 silvano.jorge
¿Cómo que no han hecho nada? Han construído más infraestructuras y recalificado zonas inundables.
0 K 11
strike5000 #2 strike5000
¿Cuántos años hace que se sabe esto y por qué nadie ha hecho nada al respecto?
0 K 10
#4 titomeneao
Las infraestructuras críticas ubicadas en zonas inundables están en riesgo de inundación. No jodas?! :wall:
0 K 9

menéame