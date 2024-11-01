edición general
5 meneos
9 clics
Más de 5.700 muertes en psiquiátricos catalanes durante la Guerra Civil, la mayoría por desnutrición [CAT]

Más de 5.700 muertes en psiquiátricos catalanes durante la Guerra Civil, la mayoría por desnutrición [CAT]

La investigación Memoria Democrática saca a la luz las miles de muertes silenciadas en estos centros entre 1936 y 1939.

| etiquetas: psiquiátrico , guerra civil , sant boi , desnutrición , salud mental
4 1 0 K 39 actualidad
4 comentarios
4 1 0 K 39 actualidad
senfet #1 senfet
Traducción automática (y luego revisada):

Más de 5.700 muertes en psiquiátricos catalanes durante la Guerra Civil, la mayoría por desnutrición

La investigación Memoria Democrática saca a la luz las miles de muertes silenciadas en estos centros entre 1936 y 1939

José, de Tàrrega, es uno de los más de 5.700 reclusos que murieron en un psiquiátrico durante la guerra. Ingresó en el Institut Pere Mata de Reus. En 1938, cuando el psiquiátrico se convirtió en hospital para atender a los

…   » ver todo el comentario
0 K 9
senfet #2 senfet
Muertos en centros de salud mental durante la Guerra Civil:  media
0 K 9
#3 espartino *
Vamos, que la república casi empata con Ayuso, seguro que llega a portada.
0 K 6
#4 Comorr
Y ahora? Por sexos?.
0 K 5

menéame