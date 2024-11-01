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Mas de 40 ONG denuncian la rebaja de protección del lobo en la UE

Mas de 40 ONG denuncian la rebaja de protección del lobo en la UE

Reclaman una moratoria total de las matanzas y sostienen que Europa podría albergar de forma natural más de 200.000 lobos, muy por encima de los cerca de 20.000 ejemplares actuales

| etiquetas: ongs , denuncian , rebaja protección , lobo
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1 comentarios
4 1 0 K 52 ciencia
Feindesland #1 Feindesland
Hostia... Hay 40 ONG de ese tipo...

:palm:
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menéame