edición general
5 meneos
5 clics
Más de 1.600.000 valencianos en riesgo de pobreza

Más de 1.600.000 valencianos en riesgo de pobreza

Cada vez más los valencianos somos más y más pobres, en un doble sentido: Nos situamos por debajo, respecto a la riqueza mediana estatal y nos mantenemos en un porcentaje alto, muy alto, de personas pobres. Los datos son preocupantes desde hace tiempo. Muestran una tendencia negativa consolidada. [en valenciano]

| etiquetas: comunidad valenciana , valencia , pobreza , economia
4 1 1 K 60 actualidad
9 comentarios
4 1 1 K 60 actualidad
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Solo hay que ver que los sitios mas turisticos, canarias, baleares, comunidad valenciana mientras los precios suben a lo loco el PIB per capita cae un 10% o mas  media
2 K 42
Torrezzno #2 Torrezzno
#1 Madrid y Andalucia son muy turísticas y tienen balance positivo
0 K 20
Trigonometrico #3 Trigonometrico
#2 Madrid siempre juega con ventaja. Madrid es la capital del país, y allí están las sedes principales de muchas empresas y los funcionarios más importantes con sus grandes sueldos, lo que hace que se depositen allí una parte importante de nuestros impuestos que no se depositan en otros lugares.
0 K 14
NPCMeneaMePersigue #8 NPCMeneaMePersigue
#2 No es su actividad principal como las que menciono yo

Pero bueno desviemos el tema que la secta satanista no le conviene que se sepa que se hunde el chiringuito de matarnos robarnos y el genocidio como el de Valencia
0 K 20
insulabarataria #5 insulabarataria
#0 el título original es:
més i més pobres
Que, de ninguna manera, se traduce como:
Más de 1.600.000 valencianos en riesgo de pobreza

Microblogging
Cuelgo de #1
0 K 10
Supercinexin #4 Supercinexin
Los valencianos son todos mucho más pobres, pero lo solucionamos trayendo a holandeses, estadounidenses, oligarcas rusos y demás razas superiores que equilibran la balanza de la riqueza.

El Partido Parrobar y los Voxenetas lo tienen todo pensado. No os preocupéis. Simplemente seguid votándoles en masa y absteniéndoos todos los que no lo tengáis claro. No vaya a ganar Irene Montero y diga "niñes", o algo.
2 K 33
NPCMeneaMePersigue #7 NPCMeneaMePersigue *
#_5 Es que mes i mes pobres como titular aquí no funciona, la gente pasa, entonces lo he añadido de la entradilla al titular y no es microblogging, está permitido. Pero bueno ya sabemos que la secta satanista no queréis que se sepa esto porque hay que seguir con el genocidio en Valencia y hacer dinero
0 K 20
Golan_Trevize #6 Golan_Trevize
Las regiones más pobres de España votando al "Partido Parrobar" (TM de @Supercinexin xD ) y sucedáneos extremistas del mismo... ¿pues qué queréis que suceda?

¿Qué cojones pasa que hace que la población claramente más desfavorecida vote justo lo que menos les conviene a ellos y lo que más les beneficia a las élites?
Imagino que es multifactorial: cientos de miles de billones invertidos por megamagnates de las redes sociales en márketing para arrimar el ascua a sus sardinas,…   » ver todo el comentario
0 K 11
#9 Borgiano
El cobete
0 K 8

menéame