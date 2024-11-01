Cada vez más los valencianos somos más y más pobres, en un doble sentido: Nos situamos por debajo, respecto a la riqueza mediana estatal y nos mantenemos en un porcentaje alto, muy alto, de personas pobres. Los datos son preocupantes desde hace tiempo. Muestran una tendencia negativa consolidada. [en valenciano]
| etiquetas: comunidad valenciana , valencia , pobreza , economia
més i més pobres
Que, de ninguna manera, se traduce como:
Más de 1.600.000 valencianos en riesgo de pobreza
Cuelgo de #1
El Partido Parrobar y los Voxenetas lo tienen todo pensado. No os preocupéis. Simplemente seguid votándoles en masa y absteniéndoos todos los que no lo tengáis claro. No vaya a ganar Irene Montero y diga "niñes", o algo.
¿Qué cojones pasa que hace que la población claramente más desfavorecida vote justo lo que menos les conviene a ellos y lo que más les beneficia a las élites?
Imagino que es multifactorial: cientos de miles de billones invertidos por megamagnates de las redes sociales en márketing para arrimar el ascua a sus sardinas,… » ver todo el comentario