Más de 1.000 limitaciones de velocidad en las vías de tren: el mapa que Adif no quiere publicar

EL PAÍS actualiza los datos de las incidencias que obligan a rebajar la velocidad de los trenes después de que la entidad pidiera cerrar una web que los difundía. El millar de limitaciones temporales de velocidad (LTV) que pintan de rojo la red ferroviaria española habla a las claras de la necesidad de mejoras en la infraestructura. También de que hay un seguimiento por parte de la gestora de la infraestructura, Adif, de las incidencias que comunican principalmente los maquinistas. Todas esas limitaciones son señales

CharlesBrowson #1 CharlesBrowson
seguramente no tendran ni el mapa...estaran jugando al tute en la cafeteria o intentando ligarse a alguna sobrina que haya aterrizado alli recomendada
1 K 19
#2 El_dinero_no_es_de_nadie
@frankiegth ¿Que es lo que es sensacionalista? Que Adif dejara de publicar las incidencias, que pidiera cerrar una web que los difundía, o que las publique El Pais
0 K 11

