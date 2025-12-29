Marxlenin Pérez Valdés defiende que en Cuba no hay represión: "No me gusta usar ese término, no pega con la revolución cubana"  

Marxlenin Pérez Valdés, profesora Titular de Marxismo y defensora del castrismo, expone que "No veo represión en ninguna parte de mi país. Sí veo represión en muchas otras partes del mundo, pero en Cuba no", indica la politóloga que señala que le gusta utilizar ese término ya que "no pega con la revolución cubana". Según los últimos datos en Cuba hay cerca de 1.200 presos políticos, pero, en su opinión, en Cuba sí hay democracia, a pesar de que solo existe un partido político. "¿Para qué quisiera tener más partidos políticos?", responde Valdés.