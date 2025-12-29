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Marxlenin Pérez Valdés defiende que en Cuba no hay represión: "No me gusta usar ese término, no pega con la revolución cubana"

Marxlenin Pérez Valdés defiende que en Cuba no hay represión: "No me gusta usar ese término, no pega con la revolución cubana"  

Marxlenin Pérez Valdés, profesora Titular de Marxismo y defensora del castrismo, expone que "No veo represión en ninguna parte de mi país. Sí veo represión en muchas otras partes del mundo, pero en Cuba no", indica la politóloga que señala que le gusta utilizar ese término ya que "no pega con la revolución cubana". Según los últimos datos en Cuba hay cerca de 1.200 presos políticos, pero, en su opinión, en Cuba sí hay democracia, a pesar de que solo existe un partido político. "¿Para qué quisiera tener más partidos políticos?", responde Valdés.

| etiquetas: marxlenin , politóloga , marxismo , cuba , represión , democracia
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14 comentarios
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Comentarios destacados:    
FunFrock #4 FunFrock
Marxlenin titulada en Marxismo.
Es como los nombres de los súper héroes y villanos de los cómics
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#1 endy
Propaganda
6 K 65
cocolisto #3 cocolisto
#1 Propaganda eres tú.
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#7 endy *
#3 ¿Qué es propaganda? dices mientras clavas en mi pupila tu pupila azul.
¿Qué es propaganda? ¿Y tú me lo preguntas? Propaganda... eres tú
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cocolisto #8 cocolisto
#7 Pues eso...
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#9 endy *
#8 pues lo otro y lo de más allá
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#5 mancebador
xD xD xD xD xD xD xD xD

Espera, espera...

xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD
3 K 41
cocolisto #6 cocolisto *
Un sistema infinitamente más humano en Cuba que en Norteamerica.Nunca permitirá el imperio otro modelo que ponga en cuestión su deshumanización con más de 2 millones de presos,su persecución a emigrantes,los asesinatos a los que protestan,sus guerras interminables y asesinas,su fractura social y la riqueza de unos cuantos sobre el sojuzgamiento de su población.
Hoy Cuba,ayer Venezuela y anteriormente Vietnam y tantos otros países destruidos por los piratas yanquis.
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#11 Pájaroloco
#6 Lo de que es más humano el modelo americano que el cubano lo dices tú o lo dicen los que han salido de Cuba para ir a EEUU . Que yo sepa pocos que se han ido vuelven.
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TooBased #14 TooBased
Más represión hay en el Reino de España
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#13 slender_1
MarxLenin... Me recuerda al clásico  media
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ViejoInsultaAChemTrail #12 ViejoInsultaAChemTrail
En un universo donde ganó la Alemania nazi, Hitlergoebbels Fritz Muller...
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menéame