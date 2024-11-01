Los Martínez de Irujo se libran de comparecer ante el juez por los pozos ilegales de la Casa de Alba

La instrucción de la causa por los nueve pozos ilegales de la Casa de Alba en una de sus fincas está a punto de cerrarse. Así lo ha manifestado el propio magistrado en un auto en el que deniega una nueva prórroga de seis meses (como pedía la Fiscalía) y en el que manifiesta que sólo queda por testificar un perito de la defensa. Esto, asimismo, implica que los hermanos Martínez de Irujo cuya imputación ha solicitado la fiscal se libran –al menos en esta fase– de tener que comparecer en el juzgado.